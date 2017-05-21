Путін позапланово зазбирався у Париж - росЗМІ

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Неділя, 21 травня 2017, 19:59

Президент РФ Володимир Путін здійснить незапланований візит до Парижа 29 травня, під час якого зустрінеться з новим президентом Франції Емманюелем Макроном. 

Про це пише російський "Комерсант" з посиланням на високопоставлене джерело у Кремлі та інформованих співрозмовників в Парижі.

Зазначається, що приводом для поїздки стане відкриття виставки про Петра I у Версалі. Джерело у Кремлі уточнило, що "візит буде насиченим" і не обмежиться урочистою церемонією у Версалі.

За словами співрозмовника видання у Парижі, "важко собі уявити, що Путін відправився би до Франції, не отримавши згоди, що зустрінеться і познайомиться з новим президентом (Емманюелем Макроном)". 

У свою чергу прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков не підтвердив і не спростував інформацію про плани Путіна відвідати Францію, пише ТАСС

"Ми своєчасно зробимо оголошення", - заявив Пєсков, коментуючи інформацію "Коммерсанта".

Теми: Путін Росія
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