Екс-директор ЦРУ: У Кремлі вважають, що Трамп - "корисний ідіот"

Екс-директор ЦРУ та Агентства нацбезпеки США Майкл Хейден піддав різкій критиці президента США Дональда Трампа.

В інтерв'ю німецькій газеті Bild am Sonntag Хейден заявив: у Кремлі вважають, що Трамп - "polezni durak", пише DW.

У Bild перевели цей вислів на німецький як "корисний ідіот": термін, який виник у західній політичній лексиці в період холодної війни, означає наївну людину з Заходу, яка симпатизує Москві, яка використовує її в своїх цілях як маріонетку.

Як зазначив Хейден, "шість місяців потому з глибоким розчаруванням змушений констатувати, що це визначення досі є досить підходящим для Трампа".

Також Хейден заявив, що американські спецслужби вважають вкрай ймовірним те, що Росія вплинула на хід виборчої кампанії в США.

"Росіяни не маніпулювали підрахунком бюлетенів, однак вони вплинули на передвиборну гонку, причому, їх дії увінчалися успіхом", - заявив він.