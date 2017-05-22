Найцікавіше: 2005. Канівська трійка, або чому не можна давати обіцянок у Каневі 2008. Шуфрич готовий битися з Гелетеєм. Ставка – відставка 2013. Журналісти – міністрам: наступною може бути ваша дружина 2014. Тяжкий бій під Волновахою

2001, вівторок

– Пропрезидентські парламентські фракції не можуть визначитися з кандидатурою майбутнього прем'єра, яку вони мають подати президентові.

– У Києві активісти УНА-УНСО прикували себе ланцюгами до залізничних рейок. Вони вимагають звільнити 12 політв'язнів, яких затримали після сутичок 9 березня, що сталися під час акції "Україна без Кучми".

2002, середа

Парламент ніяк не обере нове керівництво Верховної Ради. Політсили виносять на голосування нові пакети з кандидатами, але жоден з них поки не набрав достатньої кількості голосів.

2003, четвер

З 1 січня 2004 року податок на прибуток фізичних осіб складатиме 13%. Відповідний закон про податок прийняла Верховна Рада.

2005, неділя

Президент Ющенко, прем'єр Тимошенко та спікер Литвин заявили про готовність йти на парламентські вибори 2006 року разом. "Я, наприклад, усією душею підтримую наше єднання, нашу командну роботу, нашу політичну діяльність разом на багато років уперед", – сказала Юлія Тимошенко. "Якщо ми втратимо цей шанс, нас проклянуть навіки, і ми просто зобов'язані, приречені бути разом", – підтвердив Литвин.

Ці заяви вони зробили в Каневі, де 6 років тому вже лунали обіцянки "канівської четвірки" разом йти на президентські вибори.

2006, понеділок

Президентського сина Андрія Ющенка втягнули в скандал. У ЗМІ з'явилася інформація щодо участі його, або його охоронця в "дорожній розборці", яка закінчилася стріляниною та пораненням прокурора Олександра Кузовкіна. Сам Кузовкін нападника в Ющенкові не впізнав.

2007, вівторок

Боротьба за позачергові президентські вибори зосередилася в Конституційному суді. Коаліція офіційно заявила про наміри підтримати КС. Юлія Тимошенко звинуватила коаліцію в намірах реанімувати КС, який має визнати укази президента Ющенка про розпуск парламенту неконституційними.

У президента розповіли, що луганський суддя, який прийняв рішення призупинити ющенківський указ про звільнення трьох суддів КС, спеціально повернувся для цього з іноземного відрядження та ухвалював рішення вночі.

2008, четвер

– Рада Нацбанку наклала вето на рішення правління НБУ щодо ревальвації гривні. Рада вимагає повернути курс гривні в межі коридору 4,95-5,25 грн/$1. Тим не менш, НБУ встановив офіційний курс на наступний день на рівні 4,85 грн/$1.

– Нардеп-регіонал Нестор Шуфрич прийняв виклик на бійцівський поєдинок від начальника Держохорони Валерія Гелетея. Хоча як майстер спорту зі стрільби з лука, Шуфрич міг би запропонувати двобій з луком та стрілами. Але Шуфрич поставив умову: якщо він переможе Гелетея, той має піти у відставку.

2009, п'ятниця

– У президента України мають бути сильні повноваження, заявив лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк. І оголосив, що буде балотуватися на наступних президентських виборах.

– Незгода президента Ющенка зі схемою авансування для розрахунків за газ, що закачується у підземні сховища, ускладнює рішення газового питання, заявив російський прем'єр Володимир Путін. В свою чергу прем'єр Тимошенко запевнила, що країни знайдуть взаємоприйняте рішення, та закачування газу в сховища відбудеться.

2010, субота

Прем'єр Микола Азаров зізнався, що зайнявши прем'єрський кабінет, в якому до того працювала Юлія Тимошенко, він вирішив його освятити. "Прекрасно пам'ятаю незвичне відчуття важкості, стало якось не по собі. Я ж в цьому кабінеті бував багато років і багато разів, ніколи подібного не відчував", – поскаржився Азаров.

2011, неділя

29-річна українська режисерка Марина Врода отримала "Золоту пальмову гілку" на Канському кінофестивалі за найкращу короткометражку зі своїм фільмом "Крос".

2012, вівторок

– Кожен другий український школяр колись пробував палити та вживав пиво, кожен третій спробував горілку, кожен четвертий – наркотичні речовини. Таку статистику оприлюднив генпрокурор Віктор Пшонка.

– Юлія Тимошенко висловила думку, що Європа має почекати з підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це розповів віце-президент Європарламенту Яцек Протасевич, котрий відвідував Тимошенко у харківський лікарні.

– Син президента Олександр Янукович, який минулого року сплатив 8,5 мільйонів гривень податків, запевнив, що його бізнес розвивався ще до того, як батько став главою держави. "У бізнесі, на жаль, так не виходить, як в Іллі Муромця, коли раптом з нічого відразу виникло усе", – сказав Янукович.

2013, середа

– "Сьогодні журналістка, завтра – ваша дружина, сестра, донька. Дійте!" З такими табличками журналісти звернулися до членів Кабміну на засіданні уряду. Таким чином вони вимагали розслідувати побиття журналістки 5 каналу Ольги Сніцарчук під час мітингу 18 травня.

Прем'єр Микола Азаров наказав позбавити цих журналістів акредитації. Але представники ЗМІ пообіцяли урядовцям нову акцію.

У свою чергу парламентський комітет не затвердив проект постанови про створення слідчої комісії з розслідування подій 18 травня в Києві.

– Сайт Skytrax включив "Міжнародні авіалінії України" до трійки найгірших авіакомпаній у світі.

– Представники опозиції вирішили нагадати депутатам Київради, що термін їх повноважень закінчується через 11 днів. У процесі "нагадування" навіть зняли з петель двері до зали засідань. Але секретар Київради Галина Герега заявила: вони будуть працювати до відповідного рішення Верховної Ради чи до роз'яснення ситуації Конституційним судом.

2014, четвер

– 13 українських військових загинули під час запеклого бою поблизу міста Волноваха. "Терористи підступно, із засідки, відкрили масований вогонь зі стрілецького озброєння, ручних протитанкових гранатометів та мінометів по блокпосту, на якому несли службу військовослужбовці", – розповіли в Міноборони.

– 1,5 мільйони гривень виявили співробітники податкової міліції у видавця газети "Вести" Ігоря Гужви під час обшуку в офісі компанії. Також податкова міліція заблокувала рахунки ТОВ "Вісті Мас-Медіа" та Гужви в рамках розслідування справи по відмиванню коштів. В "Вестях" назвали це політичним тиском.

2015, п'ятниця

– Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що під час проведення АТО обидві сторони застосовують катування до полонених. В СБУ заперечили: до затриманих вживають лише законних заходів.

– Троє українських військовослужбовців загинули та 12 отримали поранення за минулу добу у зоні проведення АТО.

– Шевченківський райсуд Києва дозволив тримати під вартою російських співробітників ГРУ Олександра Алєксандрова та Євгена Єрофєєва, яких затримали на сході України.

2016, неділя

Один боєць ЗСУ загинув, ще один зазнав поранень за минулу добу у зоні проведення АТО.

Вночі бойовики обстрілювали Авдіївку, зруйнували будинки мирних мешканців. У результаті обстрілу одна жінка отримала поранення.

Рустем Халілов, для УП