У МВС вважають, що провайдери сумлінно заблокують сайти РФ

У МВС України розуміють, що в короткі терміни виконати рішення Ради національної безпеки і оборони України про блокування російських сайтів не є можливим, однак очікують, що провайдери будуть сумлінно його виконувати.

Про це заявив директор департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко в ефірі каналу "112.Украіна" в неділю, передає "Інтерфакс-Україна".

"У нас в Україні 5 тис. провайдерів, сказати, що можна дуже швидко виконати рішення РНБО, ми не можемо. І потроху провайдери приймають ті чи інші рішення. Сподіваємося, що всі провайдери будуть сумлінними і законослухняними", - сказав він.

За його словами, міністерство обов'язково долучиться до реалізації цього рішення РНБО, зокрема через такий підрозділ, як Департамент кіберполіції Нацполіціі України.

"Там є професійні люди, які також будуть задіяні у виконанні цього рішення РНБО", - сказав Шевченко.

Він зазначив, що відповідальність за невиконання даного рішення можна буде внести лише після того, як будуть внесені відповідні зміни в законодавство.

"Мова йде про законодавство, якщо воно передбачатиме відповідальність за невиконання цього рішення, то вона буде. Щоб говорити взагалі про таку відповідальність, треба внести певні законодавчі зміни, можливо, вони будуть внесені досить оперативно. Я знаю, що депутат Геращенко (радник глави МВС, нардеп від фракції "Народний фронт") працює над певним законопроектом щодо цього", - додав Шевченко.

Як відомо, 15 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Провідні українські оператори мобільного зв'язку "Київстар" та "Vodafone-Україна" заблокували доступ користувачів до всіх російських сайтів, що потрапили до списку санкцій.

Більше про нові санкції читайте у матеріалі "Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі".