В Афганістані бойовики здійснили напади, понад 20 загиблих

В Афганістані бойовики здійснили ряд нападів в різних місцях країни, в результаті чого загинули понад 20 людей, в тому числі громадянка Німеччини, а також була викрадена громадянка Фінляндії.

Про це повідомили представники влади, передає "Радіо Свобода".

Напади були скоординовані. Вони відбулися на кількох блокпостах на півдні Афганістану в районі Шах-Джой провінції Забуль, загинули афганські силовики. Також не менш 10 силовиків отримали поранення.

Прес-секретар губернатора провінції Гуль-Іслам Сеяль повідомив, що відповідальність за ці напади взяло на себе екстремістське угруповання "Талібан". Таліби обстріляли з мінометів Калат, головне місто провінції Забуль.

Тим часом стало відомо, що в результаті нападу невідомих на готель в центрі Кабула, що належить шведській гуманітарній організації, загинула громадянка Німеччини і охоронець-афганець, а громадянку Фінляндії викрали.

Відповідальність за цей напад ще ніхто на себе не взяв.

У Фінляндії підтвердили дані про викрадення громадянки країни і заявили, що вимагають негайно звільнити її.