Радбез ООН проведе екстрену зустріч через запуск ракети КНДР

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Понеділок, 22 травня 2017, 01:53

Рада безпеки ООН проведе нараду у вівторок, 23 травня, в ході якої обговорюватимуться останні ракетні випробування КНДР.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що зустріч пройде за зачиненими дверима. Її ініціаторами виступили США, Японія і Південна Корея.

Північна Корея в неділю, 21 травня, провела чергове випробування балістичної ракети. Це вже друге випробування за тиждень. 15 травня в КНДР заявили про успішний запуск ракети, здатної нести ядерний заряд.

У зв'язку з цим США відправили вже другий авіаносець до берегів Корейського півострова.

Теми: ООН Північна Корея
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