У Радбезі РФ повідомили про запит США щодо втручання в вибори

Влада США зверталася до Росії із запитом щодо втручання РФ у президентські вибори в 2016 році.

Про це розповів заступник секретаря Радбезу РФ Олег Храмов газеті "Комерсант".

За його словами, американська влада надіслала запит "запізно". Перший запит, як зазначив Храмов, надійшов за тиждень до виборів в США у листопаді.

Він зазначив, що запит надійшов по лінії двосторонніх механізмів, які були створені в 2013 році в рамках пакету угод між РФ і США про заходи довіри в сфері ІКТ.

Храмов заявив, що відповідь на запит Росія дала відразу ж, в листопаді.

"Був запит додаткової інформації, оскільки дані, що містилися в їхньому першому зверненні, були розмитими і в основному повторювали повідомлення ЗМІ. Наші компетентні відомства, природно, попросили партнерів дати конкретні IP-адреси, сигнатури атак і так далі", - повідомив він.

Другий запит США, за його словами, що мав додаткову інформацію, прийшов тільки на початку цього року. Храмов заявив, що на нього оперативно дали розгорнуту відповідь.

На питання журналіста, якою була відповідь, Храмов заявив: "Там були конкретні питання, на які були дані вичерпні відповіді, в тому числі технічного плану".

Він зазначив, що більше запитів від США не надходило.

У США звинувачують Росію у втручанні в президентські вибори в 2016 році. У РФ це заперечують.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Демократи, а також деякі інші американські чиновники заявили, що звільнення пов'язане з розслідуванням ФБР про можливе втручання РФ у вибори в США. Трамп це заперечує.

Після цього Міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником з розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.