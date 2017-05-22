За день поліція затримала двох бойовиків "ДНР"

За один день в Донецькій області поліцейські затримали двох бойовиків "ДНР" - мешканців Дружківки і Бахмута.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

"В результаті слідчо-оперативних заходів правоохоронці Дружківки викрили 26-річного місцевого мешканця, який 21 червня 2014 року вступив у незаконне збройне формування, що діяло на території міста. Він ніс службу у "штабі ДНР", який розташовувався у захопленій будівлі Державної служби охорони", - йдеться в повідомленні.

Його завданням було проводити допити людей, яких незаконно затримували бойовики, в тому числі порушників "комендантської години".

Коли місто звільнили українські сили, "керівник" запропонував чоловікові бігти в Донецьк, однак він вирішив залишитися в Дружківці.

Також екс-бойовик був затриманий в Бахмуті.

"В 2014 році учасник НЗФ активно роздавав проросійським каналам антиукраїнські інтерв’ю. У період з травня по липень брав участь у блокуванні складів з озброєнням ЗСУ, які були розташовані в с. Парасковіївка, та штурмі будівлі прокуратури в Артемівську (нині Бахмуті). Після захоплення установи, яку терористи перетворили на свій штаб, він у камуфляжній формі з автоматом здійснював "бойове чергування" по периметру території", - відзначили в поліції.

Зараз правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до інших злочинів на території Донецької області. Є інформація, що він може бути причетний до перевезень нелегальної зброї "на потреби ДНР".

Обом екс-бойовикам оголошено про підозру за ч.2 ст.260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" КК України, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.