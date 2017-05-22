Транстихоокеанське партнерство буде працювати без США

Міністри торгівлі 11 країн-учасниць транстихоокеанського партнерства на зустрічі в Ханої пообіцяли відродити угоду і продовжити його роботу без США, після того як Дональд Трамп підписав указ про вихід країни з ТТП.

Про це повідомляє ВВС.

Крім того, міністри відзначили, що готові прийняти Штати назад в число учасників, якщо настрій у Вашингтоні зміниться.

При цьому, присутній на зустрічі представник США Роберт Лайтайзер заявив, що його країна не має наміру змінювати рішення.

Трамп, критикуючи ТТП в ході передвиборної кампанії, в якості одного з недоліків договору вказував, що в ньому нібито передбачені "задні двері" - пункт, який може дозволити Китаю приєднатися до пакту.

Крім того, він побоювався, що угода призведе до скорочення числа американських робочих місць.

Однак після підписання указу про вихід США з ТТП про приєднання до пакту Китаю говорять цілком відкрито.

На зустрічі в Ханої міністри торгівлі Австралії, Японії та Нової Зеландії висловили оптимізм щодо майбутньої угоди.

Крім цих держав, а також В'єтнаму, який приймав зустріч, пакт підписали Канада, Сінгапур, Мексика, Перу, Малайзія, Бруней і Чилі.

ТТП передбачає створення зони вільної торгівлі між цими країнами, скорочення торгових тарифів в регіоні, і в перспективі - створення в Тихоокеанському регіоні єдиного ринку на кшталт європейського.