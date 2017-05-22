Путін раптово приїде у Францію – ЗМІ

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Понеділок, 22 травня 2017, 09:01

Президент Росії Володимир Путін 29 травня позапланово відвідає з візитом Францію.

Про це, посилаючись на джерела в в Парижі і Москві, повідомляє російське видання "Коммерсант".

За даними джерел видання, приводом для візиту стане відкриття у Версалі, резиденції французьких королів, виставки, присвяченої Петру Першому.

На думку видання, візит дасть Путіну можливість особисто познайомитися з Емманюелем Макроном – новим лідером країни, яка вважається одним з основних партнерів Росії у ЄС.

Як відомо, в ході виборчої кампанії у Франції Макрон був єдиним з основних кандидатів, хто не ратував за зближення з Москвою і за пом'якшення антиросійських санкцій, введених ЄС.

Приблизно в той же час, коли Путін буде знаходитися у Франції, поблизу, в Брюсселі, з'явиться президент США Дональд Трамп, який візьме участь в саміті НАТО.

Раніше джерела "Коммерсанта" в Москві і Вашингтоні повідомляли, що офіційні особи двох країн обговорювали можливість зустрічі президентів в ході європейського турне Трампа в кінці травня.

Називалася навіть орієнтовна дата – 28 травня. Однак у підсумку офіційно було оголошено: знайомство лідерів наддержав відбудеться в липні на саміті G20 в Гамбурзі (Німеччина).

Теми: Путін Франція
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