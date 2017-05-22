ГПУ просить заочно судити Азарова

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Понеділок, 22 травня 2017, 10:14

Генеральна прокуратура направила до суду клопотання про дозвіл на заочну форму розслідування проти екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова.

Про це генпрокурор Юрій Луценко повідомив у понеділок вранці в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується Азарова - ми завершили розслідування і передали до Печерського суду клопотання про дозвіл на заочну форму засудження", - сказав він.

Доповнюється...

Теми: Азаров Генпрокуратура суд
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