Сущенко просить Макрона допомогти, від Путіна чекають кроку
Український журналіст Роман Сущенко, який працював у Парижі, звернеться по допомогу у звільненні з російської в'язниці до нового президента Франції Еммануеля Макрона.
Про це повідомив адвокат Марк Фейгін.
"У переддень візиту Путіна до Парижа, Роман Сущенко звернеться до Макрона з проханням про допомогу в його звільненні", – написав він у Twitter.
"Дружина Романа Сущенка, українського журналіста, арештованого в Москві, вже звернулася по допомогу у звільненні чоловіка до Бріджіт Макрон", – повідомив Фейгін.
"Як адвокат Сущенка, чекаю від візиту Путіна в Париж гуманітарного кроку з його боку, який би виражався у поверненні додому мого підзахисного", – додав захисник.
Як повідомляють джерела російського видання "Комерсант", президент Росії Володимир Путін 29 травня позапланово відвідає Францію. Приводом для цього нібито стане відкриття у Версалі виставки, присвяченої російському царю Петру I.
Олена Рощенко, УП
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