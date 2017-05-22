США обіцяють передати Україні конфісковані гроші Лазаренка - ГПУ

Профільні служби США запевнили українську сторону, що в разі конфіскації коштів українського екс-прем'єра Павла Лазаренка, більша їх частина буде передана Києву.

Про це повідомив журналістам у понеділок генеральний прокурор Юрій Луценко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми співпрацюємо і по справі Лазаренка... Ми сподіваємося, що в цьому році нарешті вийдемо на фінал, і Україна має засвідчення відповідних служб США в тому, що вона може розраховувати на отримання більшої частини ймовірно конфіскованих коштів", - сказав він.

За словами глави ГПУ, рішення про конфіскацію повинен прийняти суд.

Як повідомлялося, заступник генерального прокурора Євген Єнін в грудні 2016 року заявив, що Україна розраховує отримати 280 млн доларів із коштів, незаконно виведених за кордон колишнім прем'єр-міністром України Павлом Лазаренком.

За його словами, мова йде про Антигуа і Барбуда Гернсі, Ліхтенштейн, Литву та Швейцарію.

Єнін також зазначив, що Україна може розраховувати на повернення повних сум і буде вести переговори про розподіл цих активів.