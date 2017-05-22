НАБУ має намір завершити розслідування щодо Насірова до червня

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Понеділок, 22 травня 2017, 10:52

Національне антикорупційне бюро має намір завершити розслідування кримінального провадження проти усуненого глави Державної фіскальної служби Романа Насірова до червня.

Про це на конференції з питання повернення активів 21 травня повідомив директор НАБУ Артем Ситник, передають "Українські новини".

"Ми плануємо в цьому місяці завершити розслідування і відкрити стороні захисту матеріали справи. Можливо це буде в кінці цього – на початку наступного місяця", – сказав він.

При цьому Ситник зазначає, що існує ряд проблем з розглядом справ проти вищих державних чиновників у суді.

Зокрема, за словами глави НАБУ, судді іноді боятися розглядати подібні справи, затягують їх, а політики, в свою чергу, відкрито чинять тиск на суд.

Ситник також зазначив також, що у справах бюро арештовано грошові кошти в розмірі близько 3 млрд гривень.

Як відомо, детективи НАБУ на початку березня 2017 року затримали Насірова і повідомили йому про підозру у зловживанні владою та службовим становищем.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015–2016 років, діючи в інтересах депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, надав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 мільярди гривень.

Захист Насірова і він сам ці звинувачення заперечують.

7 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила встановити грошову заставу у розмірі 2 мільярди гривень.

Ввечері 16 березня Насіров вийшов із СІЗО в Києві після того, як його рідні внесли заставу в 100 мільйонів гривень.

Теми: НАБУ Насіров
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