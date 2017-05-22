У НАЗК визначились, як стежити за способом життя чиновників

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Понеділок, 22 травня 2017, 12:13

Національне агентство з питань запобігання корупції схвалило Порядок здійснення моніторингу способу життя осіб, що подають декларації.

Про це повідомляє в понеділок прес-служба НАЗК із посиланням на відповідне рішення, ухвалене на засіданні агентства 18 травня.

"Порядок визначає механізм здійснення НАЗК вибіркового моніторингу способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам, згідно з декларацією", - йдеться у заяві.

Антикорупційний орган затвердив положення, що підставами для проведення моніторингу є інформація, яка надходить від фізичних осіб, громадських об’єднань, ЗМІ, правоохоронних органів та стосується фактичних даних про невідповідність рівня життя суб’єкта декларування та/або членів його сім’ї майну й одержаним доходам згідно з його декларацією.

"Документ, розроблений робочою групою у складі представників НАЗК, секретаріату Кабміну, Мін’юсту, НАБУ та громадськості, дасть змогу уніфікувати процедуру здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування", - підкреслили в агенції.

У НАЗК повідомили, що наразі новий Порядок перебуває на державній реєстрації у Міністерстві юстиції.

Як відомо, у зв'язку із забороною низки російських сайтів в Україні Національне агентство із запобігання корупції звернулося до суб'єктів декларування з вимогою позбутися російських електронних поштових скриньок.

Українська правда

Теми: НАЗК декларації
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Коментарі — 1
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IP: 95.132.13.---gregor22.05.2017 12:59
яйцо родило курку..... не пройшло і 7 місяців....
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