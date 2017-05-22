Генпрокурор пояснив, чому зупинилася справа Іванющенка

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Понеділок, 22 травня 2017, 12:32

Генеральна прокуратура не має можливості завершити розслідування відносно екс-депутата від "Партії регіонів" Юрія Іванющенка, оскільки в одній кримінальній справі докази злочину знаходяться на окупованій території, а в іншій – від показів відмовився ключовий свідок. 

Про це повідомив під час свого виступу на Міжнародному воркшопі з повернення активів генпрокурор Юрій Луценко, передає "Укрінформ".

"Він підозрювався в розкраданні коштів Кіотського протоколу, які були виділені на ремонт різних соціальних об'єктів. На жаль, всі до одного об'єкти фірми, яка пов'язана з Іванющенком, знаходяться на тимчасово окупованій території. Ні слідство, ні експертизи провести в Красному Лучі, в Луганську, Стаханові просто неможливо. Цей кейс, на жаль, ми не можемо розвивати", – сказав він.

Також Генпрокуратура не може завершити слідство у кримінальній справі стосовно вимагання Іванющенка на ринку "7 кілометр" поблизу Одеси, оскільки ключовий свідок згодом відмовився від своїх показів. 

"Коли ми спробували підтвердити його покази в суді, він від них категорично відмовився і на цьому ця справа також зупинилася", – сказав Луценко.

Водночас він зазначив, що рахунки Іванющенка залишаються замороженими, і Генпрокуратура разом з колегами зі Швейцарії має плани щодо розслідування інших його злочинів. 

"Разом зі швейцарськими колегами ми маємо плани щодо активізації розслідування, яке дасть можливість конфіскувати ці кошти. В інтересах слідства ми не можемо розповідати, в яких напрямках рухаємося, але це не одна справа", – резюмував генпрокурор.

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Теми: Іванющенко Генпрокуратура
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