Джемілєв: Ще в 2008 році Меджліс пропонував кроки з захисту Криму

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Понеділок, 22 травня 2017, 12:45

Ще після російсько-грузинської війни в серпні 2008 року Україні слід було почати заходи щодо захисту своєї територіальної цілісності.

Така думку висловив один із лідерів кримськотатарського народу й народний депутат України Мустафа Джемілєв в інтерв'ю Ліга.net.

Він погодився з думкою, що Крим практично "здали", але було "багато нюансів".

"Нічого не робилося. Хоча вже після російсько-грузинської війни в серпні 2008 року можна було зробити висновки. Меджліс кримськотатарського народу, а кримські татари добре знайомі зі звичками сусіда, робив заяву про те, що наступним на черзі може бути Крим. І ми пропонували низку заходів, які треба було почати українській державі", – заявив Джемілєв.

"Ми опублікували відкриту заяву. Там були такі вимоги: як би важко не було українській державі, треба негайно денонсувати договір про перебування Чорноморського флоту в Криму, бо абсурдно тримати в себе на території військову базу країни, яка пред'являє територіальні претензії", – уточнив він.

Також Меджліс пропонував провести "чистки" у керівництві АРК, тому що в багатьох там були російські паспорти й "інфільтрація російської розвідки була жахливою".

"Ще ми говорили про необхідність перевірити російське консульство в Сімферополі, бо вони роздавали на всі боки, як в Абхазії й Південній Осетії, російські паспорти. А за паспортами, як відомо, йдуть російські танки", – нагадав Джемілєв.

"І ми говорили про те, що Україна повинна перекинути з материкової частини на півострів контингент Збройних сил, принаймні достатній, щоб протистояти 20-тисячному корпусу Чорноморського флоту. Але нічого не було зроблено. А після приходу Януковича все робилося з точністю до навпаки", – додав він.

За словами Джемілєва, зараз він регулярно зустрічається з президентом Петром Порошенком.

"Не все, про що ми говоримо, на жаль, виконується. Тому що після того, як ми зустрінемося, з ним зустрічаються ще й інші люди. Особливих претензій теж немає: це президент 45- мільйонної країни, він повинен враховувати багато думок, тому змушений балансувати", – визнав уповноважений президента у справах кримськотатарського народу.

Джемілєв зазначив, що Захід розраховує на деокупацію Криму шляхом дипломатичних і економічних важелів.

"Нам важливо забезпечити територіальну цілісність своєї країни. І якщо це неможливо без розпаду російської держави, – звісно, ми вітаємо. Хоча серйозні негативні наслідки це теж матиме. Наприклад, у НАТО гадають, у чиї руки потрапить ядерна зброя. Одна Сирія призвела до мільйонів біженців, а куди рухаються біженці з Росії? Це їх турбує", – сказав він.

"Ми, звісно, віддали б перевагу безкровному звільненню. Але цього мало. Україна втратила понад 10 тисяч людей убитими, зруйновано міста й села, матеріальна шкода оцінюється в сотні мільярдів доларів. Хто за це відповідатиме? Просто так? Ні. Я думаю, після забезпечення територіальної незалежності треба обов'язково говорити про відповідальність за ті злочини, які Росія скоїла на нашій території", – заявив Джемілєв.

На запитання, коли це може статися, він констатував: "Важко прогнозувати".

На запитання, що дасть Україні й Криму глобальне рішення, Джемілєв відповів: "Навіть проміжне рішення має велике моральне значення. Це солідний внесок у скарбничку деокупації Криму. Чим більше РФ порушує рішень, прийнятих у міжнародних структурах, тим менше в них надій на зняття санкцій. Санкції – це головне".

Олена Рощенко, УП

Теми: Крим анексія Росія
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