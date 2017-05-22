Генпрокуратурі дозволили заочне розслідування проти Януковича і Азарова

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Понеділок, 22 травня 2017, 12:56

Суд дозволив Генеральній прокуратурі почати заочне розслідування проти колишніх президента Віктора Януковича і прем'єра Миколи Азарова.

Про це повідомив журналістам у понеділок генпрокурор Юрій Луценко, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, мова йде про справу, що стосується розтрати 220 млн гривень, виділених з бюджету на створення спеціальної системи зв'язку "Укртелекому".

"Що стосується Азарова. Так, дійсно, нами завершено слідство у справі про розкрадання 220 млн у ході створення спеціальної системи зв'язку України. Особисто Янукович дав доручення Азарову, той – міністру фінансів, а потім вони незаконно внесли зміни до бюджету, який проголосував парламент. Ці кошти були проплачені з державного бюджету", - розповів глава ГПУ.

Він заявив, що зараз слідство вже завершено. "І у нас є обґрунтовані підозри щодо Януковича, Азарова, Колобова, Арбузова і низки інших, більш дрібних посадових осіб", - сказав Луценко.

"На цей момент ми передали в суд клопотання про дозвіл ведення досудового процесу...і отримали дозвіл на "заочку" щодо Януковича, Азарова, Колобова (Юрія, колишнього міністра фінансів – ред.), чекаємо – щодо Арбузова (Сергія, колишнього в. о. прем'єра – ред.)", - додав генпрокурор.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура направила в суд клопотання про дозвіл на заочну форму розслідування проти екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова і екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького.

Теми: Янукович Азаров суд Генпрокуратура Укртелеком
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