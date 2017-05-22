У НАЗК заявили, що НАБУ отримало доступ до реєстру е-декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечило Національному антикорупційному бюро повний доступ до реєстру е-декларацій на базі адміністратора системи ДП "Українські спеціальні системи".

Про це НАЗК інформує 22 травня.

Зазначається, що доступ забезпечують через закриту мережу в межах Національної системи конфіденційного зв’язку, що сприятиме оперативному всебічному та неупередженому аналізу даних з електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, детективними аналітиками НАБУ.

Вказаний доступ не передбачає жодних можливостей для зміни або редагування даних у реєстрі е-декларацій, наголошують у НАЗК.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції схвалило порядок здійснення моніторингу способу життя осіб, що подають декларації.

Українська правда