У НАЗК заявили, що НАБУ отримало доступ до реєстру е-декларацій

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Понеділок, 22 травня 2017, 13:03

Національне агентство з питань запобігання корупції забезпечило Національному антикорупційному бюро повний доступ до реєстру е-декларацій на базі адміністратора системи ДП "Українські спеціальні системи".

Про це НАЗК інформує 22 травня.

Зазначається, що доступ забезпечують через закриту мережу в межах Національної системи конфіденційного зв’язку, що сприятиме оперативному всебічному та неупередженому аналізу даних з електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, детективними аналітиками НАБУ.

Вказаний доступ не передбачає жодних можливостей для зміни або редагування даних у реєстрі е-декларацій, наголошують у НАЗК.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції схвалило порядок здійснення моніторингу способу життя осіб, що подають декларації.

Українська правда

Теми: НАБУ НАЗК декларації
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