Джемілєв пояснив, навіщо тепер підозри Сталіну й Берії

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Понеділок, 22 травня 2017, 14:13

Оголошення підозри покійним Йосипу Сталіну й Лаврентію Берії за депортацію кримських татар – необхідний крок для визнання злочину проти кримськотатарського народу.

Про це сказав один із лідерів кримських татар і народний депутат України Мустафа Джемілєв в інтерв'ю Ліга.net.

"І Сталін, і Берія, і Кабулов давно горять у пеклі, щоб їм висувати звинувачення чи підозри. Але така процедура", – зазначив він.

"Це необхідно. Потім буде судовий процес, щоб у юридичному плані визнати злочин проти цілого народу", – пояснив уповноважений президента України зі справ кримськотатарського народу

Як відомо, у грудні 2015 року Прокуратура Автономної Республіки Крим почала розслідування щодо депортації кримських татар у 1944 році, а 18 травня 2017 року винесла підозру Сталіну й Берії за насильницьку депортацію кримських татар із рідної землі 73 роки тому.

Міністр юстиції України Павло Петренко пояснив, що кримінальне провадження проти цих комуністичних лідерів відновить історичну справедливість.

Олена Рощенко, УП

Теми: кримські татари Джемілєв історія прокуратура Крим
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