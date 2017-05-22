Беліз розслідує відмивання коштів Януковичем та Манафортом

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Понеділок, 22 травня 2017, 14:18

Влада Белізу почала розслідування щодо відмивання коштів екс-президентом України Віктором Януковичем і американським політтехнологом Полом Манафортом через Киргизстан.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

Як вказано у статті, наразі Беліз проводить розслідування щодо платежу Віктора Януковича на адресу американського політолога Пола Манафорта із рахунку в Киргизії через белізький офшор.

Раніше нардеп України Сергій Лещенко повідомляв, що для переказу Манафорту 750 тисяч доларів від Партії регіонів був використаний договір між компанією "Девіс Манафорт" і офшорним підприємством Neocom Systems Limited, яка зареєстрована в податковому раю на Белізі.

Отже, як розповів Bloomberg Даг Сінгх (Doug Singh – УП), який очолює компанію International Corporate Services (ICS), що зареєструвала у 2007 році Neocom, він отримав численні запити від Департаменту фінансових розслідувань Белізу, який розслідує відмивання грошей.

Влада Белізу відмовляється від коментарів. Директор Neocom Євген Касєєв був недоступний для коментарів. Речник Манафорта заявив, що тому нічого невідомо про такий переказ.

Видання пише, що жоден із соратників Трампа не отримав таких прибутків від зв’язків із Росією як Манафорт.

Сам Манафорт відмовився спілкуватися із авторами статті.

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Українська правда

Теми: Манафорт Янукович США
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IP: 95.133.247.---karpatu22.05.2017 15:01
Якщо НАБУ не доведе підозри Охендровському, голові ЦВК, по так званій амбарній книзі, тоді всі решта "зловживання" з цього списку виявляться фікцією з простої причини- одних підозрюють, інших прикривають. Час покаже якій країні живемо і на яку правову базу опираємось?
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