Порошенко нагородив 129 військових. Серед них боєць, що врятував 7 побратимів

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Понеділок, 22 травня 2017, 15:22

Президент Петро Порошенко нагородив 129 українських військових, в тому числі 20 посмертно.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Загалом президент нагородив 129 українських військовослужбовців Збройних Сил України. Серед нагороджених 20 загиблих, ще 109 – поранені. Відповідний Указ глава держави підписав 22 травня.

Зокрема, Порошенко нагородив орденом За мужність ІІ ступеня Богдана Музику, який брав участь у визволенні та обороні Новосвітлівки, Трьохизбенки.

Богдан Музика
Богдан Музика
ФБ Богдана Музики

"2 березня 2017 року Богдан Музика у складі групи з восьми осіб виконував завдання. В результаті спрацювання протипіхотної міни військовий, який рухався попереду групи, отримав осколкове поранення обох ніг, множинні осколкові поранення та тяжке мінно-вибухове поранення. Нині він проходить лікування у Київському військовому шпиталі. Солдат Богдан Музика зберіг життя 7-м військовослужбовцям зведеної групи", - заначають у повідомленні.

Також орденом За мужність ІІ ступеня нагороджений Сергій Мокренко.

"28 лютого солдат виконував завдання з бойового чергування на позиції батальйону поблизу населеного пункту Луганське. Під час чергування розпочався щільний ворожий обстріл із мінометів. Внаслідок вибуху однієї з мін Сергій Мокренко отримав поранення несумісні з життям. Завдяки проявленим мужності та героїзму солдата, група, до якої він входив, виконала поставлене завдання", - розповідається про Мокренка в повідомленні.

Окрім цього, п’ятеро військових отримали орден Богдана Хмельницкого III ступеня.

"Переважна більшість нагороджених військових виконували завдання на Маріупольському напрямку, а також в районах населених пунктів Зайцеве і Авдіївка, в районі Донецького аеропорту", - зазначають у повідомленні.

Українська правда

Теми: АТО Донбас
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