Підозрюваного у хабарництві екс-працівника НАБУ відправили у СІЗО

Екс-співробітнику Національного антикорупційного бюро, затриманому на хабарі у 150 тисяч доларів суд обрав міру запобіжного заходу.

Про це у Твіттері повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

"Екс-співробітнику НАБУ, затриманому на хабарі у 150 тис.дол, обрали арешт на 2 місяці з можливістю внесення застави у майже 15 млн грн", - написала вона.

Екс-співробітнику НАБУ, затриманому на хабарі у 150 тис.дол, обрали арешт на 2 місяці з можливістю внесення застави у майже 15 млн грн. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) May 22, 2017

Як відомо, Сарган 19 травня повідомила, що співробітника НАБУ та його спільника затримали за отримання хабара у розмірі 150 тисяч доларів.

У НАБУ заявили, що цей працівник не є співробітником НАБУ з лютого 2017 року.

Українська правда