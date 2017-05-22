Підозрюваного у хабарництві екс-працівника НАБУ відправили у СІЗО

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Понеділок, 22 травня 2017, 16:10

Екс-співробітнику Національного антикорупційного бюро, затриманому на хабарі у 150 тисяч доларів суд обрав міру запобіжного заходу.

Про це у Твіттері повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

"Екс-співробітнику НАБУ, затриманому на хабарі у 150 тис.дол, обрали арешт на 2 місяці з можливістю внесення застави у майже 15 млн грн", - написала вона.

Як відомо, Сарган 19 травня повідомила, що співробітника НАБУ та його спільника затримали за отримання хабара у розмірі 150 тисяч доларів.

У НАБУ заявили, що цей працівник не є співробітником НАБУ з лютого 2017 року.

Українська правда

Теми: СІЗО НАБУ Генпрокуратура
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