В армії наказав командирам створити атмосферу нетерпимості до пияцтва

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Понеділок, 22 травня 2017, 16:46

Командирів військових підрозділів зобов’язали створити в колективі атмосферу нетерпимості до пияцтва.

Про це сказано в наказі міністра оборони Степана Полторака №233 від 30 квітня "Про заходи щодо запобігання пияцтву в Збройних силах України", передають Українські новини.

Відповідно до нього, командирам військових підрозділів і видів військ доручено вважати профілактику пияцтва одним з основних напрямів роботи із профілактики правопорушень.

Так, командирам доручено провести відповідну роз'яснювальну роботу серед військовослужбовців. Також наказано не допускати й негайно відстороняти від служби осіб з ознаками алкогольного сп'яніння.

Крім того, військові (трудові) колективи зобов'язані розглядати кожний випадок порушення військової дисципліни або громадського порядку п'яним військовим на загальних зборах, а також зобов'язані залучати родичів військового до заходів морально-психологічного забезпечення.

"Створити в підлеглих підрозділах атмосферу нетерпимого ставлення до будь-яких форм пияцтва", - сказано в документі.

Наказ також зобов'язує командирів позбавляти премій за вживання алкогольних напоїв на території військової частини як у робочий, так і в неробочий час.

Також доручено враховувати при прийманні громадян на службу їхнє ставлення до зловживання спиртними напоями й відображати це в службовій характеристиці.

13 квітня Президент Петро Порошенко підписав закон, відповідно до якого вводиться штраф у розмірі до 2,5 тис. гривень за вживання алкогольних напоїв військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів.

Про проблеми з алкоголем в українській армії читайте детальніше в статті "Аватари вбивають своїх". Не бойові втрати в українській армії. Частина ІІ.

"У 2016-му Міноборони нарахувало лише 10 таких загиблих при загальній кількості не бойових втрат – 256 військових. Натомість чи не усі опитані автором джерела інформації сходяться на одному: зловживання алкоголем є основною причиною більшості не бойових втрат", - сказано у статті.

Теми: АТО Міноборони
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