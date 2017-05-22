Шувалову заборонили в'їзд в Україну на 5 років

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Понеділок, 22 травня 2017, 16:55
УНІАН

Російському політтехнологу Ігорю Шувалову заборонили в'їзд в Україну строком на 5 років.

Про це на своїй сторінці в facebook повідомив народний депутат Антон Геращенко.

"Сьогодні, російський пропагандист, фактичний керівник інформаційної служби телеканалу "Інтер", шеф відомої провокаторки Марії Столярової - Ігор Шувалов був видворений українськими прикордонниками за межі Украіни з забороною вїзду строком на 5 років", - зазначив він.

Як вказує Геращенко, за оперативними даними "антиукраїнська діяльність Шувалова використовувалась спецслужбами Російської Федерації в активних заходах впливу по висвітленню спеціально підготовлених та резонансних відомостей через засоби масової інформації, зокрема з висвітлення у ЗМІ репортажів по звинуваченню керівництва нашої країни у військовому захваті влади у 2014 році та спланованої акції "Небесна сотня".

Також, за словами Геращенка, Шувалов причетний до акції зі зриву євроінтеграційних та сучасних реформ в Україні та бере активну участь у проекті просування Росії як єдиного нащадка "країни-переможця фашизму у Великій Вітчизняній війні".

Більше того, Геращенко запевняє, що вперше СБУ "під тиском Александра Турчинова і Арсена Авакова" видворила Шувалова із України 28 березня 2014 року.

"Але під зустрічним тиском співвласників телеканалу "Інтер" на тодішнього голову СБУ Валентина Наливайченко це рішення було відмінено, і Шувалов ще три роки продовжував виконувати завдання російської пропаганди, фактично керуючи інформаційним блоком "Інтеру", - написав Геращенко.

Як відомо, у 2014 році Служба безпеки приїхала до політтехнолога Ігоря Шувалова з повідомленням про примусове видворення з України.

Будучи громадянином Росії, Шувалов веде активну діяльність в Україні ще з часів Кучми, коли працював на голову його адміністрації Медведчука.

Шувалова фактично вважали відповідальним за інформаційну політику режиму Януковича.

Українська правда

Теми: СБУ Росія політтехнологи
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IP: 35.189.200.---Tristan22.05.2017 17:49
Шувалов працював у штабі Порошенка на виборах у 2014 році
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