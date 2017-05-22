Шувалов пов'язав заборону в'їзду із "міжвидовою боротьбою політиків"
Російський політтехнолог Ігор Шувалов називає абсурдним рішення про заборону в'їзду йому в Україну на 5 років.
Про це він заявив в коментарі "Українській правді".
"Нинішня метушня навколо мене пов'язана з міжвидової боротьбою українських політиків, з якими я добре знайомий і з якими в різний час співпрацював. Україна моя друга батьківщина, я її люблю і завжди бажав і бажаю їй добра і миру, тому нинішня заборона абсурдна", - сказав Шувалов.
"Своїм недоброзичливцям повідомляю: ми живемо в часі і в світі, в якому немає меж, немає місця нетерпимості до іншої точки зору і заборонам медіа та свободи слова", - додав він.
Роман Кравець, Олександр Шумілін, УП
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