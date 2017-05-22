Кремль одержав листа від сина Сущенка

Кремль одержав листа від сина українського журналіста, незаконно заарештованого в Росії, Романа Сущенко.

Це підтвердив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає російське агентство "ТАСС".

"Дійсно, було передано (в Кремль – ред.) лист, написаний дитиною, він дійсно був. Але це абсолютно не змінює суті того, що ставиться в провину пану Сущенку – це (звинувачення – ред.) пов'язане з його діяльністю, спрямованої проти нашої держави", - сказав представник Кремля.

Пізніше виданню "Укрінформ" адвокат Сущенка Марк Фейгін заявив, що така відповідь є "формальною".

"Відповідь Пєскова з цього приводу швидше формальна, ніж по суті. Він сказав так, щоб не реагувати на факт отримання листа від сина Сущенка безпосередньо, не давати пресі можливості для тлумачення. Тобто, Кремль поки що уникнув відповіді. Але те, що підтверджено отримання листа - вже добре", - вважає Фейгін.

Він додав, що захист Сущенка не припинить порушувати це питання в публічній площині і впливати з цього приводу на керівництво Росії.

Раніше повідомлялося, що син Романа Сущенка Максим написав листа президенту Росії, в якому попросив його посприяти поверненню батька додому.

Сущенко, який працював у Парижі, звернеться по допомогу у звільненні з російської в'язниці до нового президента Франції Еммануеля Макрона.

Як відомо, Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.