Фракція БПП вирішила підтримати мовні квоти на телебаченні

Фракція "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді вирішила підтримати законопроект про введення мовних квот на телебаченні.

Про це повідомив заступник глави фракції Олексій Гончаренко журналістам у понеділок у Києві.



"Фракція прийняла рішення підтримати цей законопроект. Моя особиста думка інша. Але більшість фракції проголосувала саме так", - сказав політик.

За його словами, народні депутати ще не бачили таблиці поправок до другого читання.



Відповідно до порядку денного роботи парламенту на наступний пленарний тиждень, опублікованій на сайті Верховної Ради, у вівторок народні депутати розглянуть у другому читанні проект закону №5313 про внесення змін до деяких законів щодо мови в аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації.



Прийнята в першому читанні редакція законопроекту передбачає, що україномовний контент на ТВ має становити 75%. Загалом у тижневому обсязі мовлення телерадіоорганізацій загальнонаціональної або регіональної категорії мовлення передачі і фільми державною мовою мають становити не менше 75% у кожному проміжку часу між 7:00 та 18:00 і між 18:00 і 22:00.

Для телерадіоорганізацій місцевої категорії мовлення – 50% передач і фільмів державною мовою в тих же проміжках часу.

Інтерфакс-Україна