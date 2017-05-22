НАБУ опублікувало документи про звільнення хабарника, про якого повідомила ГПУ

670 переглядів
0
Понеділок, 22 травня 2017, 21:37

Національне антикорупційне бюро опублікувало документи, які засвідчують, що затриманий за хабарництво Самковий був звільнений з НАБУ у лютому 2017 року.

Про це йдеться у заяві на Facebook-сторінці відомства.

"Наголошуємо вже втретє, що жодного із працівників Національного бюро затримано не було. Особа, чиє прізвище згадувалося у зв'язку з даними подіями, не працює в Бюро з лютого 2017 року. Це підтверджується офіційними документами, скан-копії яких НАБУ публікує, аби зняти спекуляції навколо цієї теми", - зазначається у повідомленні.


"Вимагаємо від Генеральної прокуратури оприлюднити офіційне спростування заяв прес-секретарки Юрія Луценка у мережі Фейсбук, якщо, звісно, пані Сарган є офіційно уповноваженою надавати коментарі від імені ГПУ. Якщо ж вона має інший статус, просимо Генеральну прокуратуру роз'яснити, на якій підставі вона публікує інформацію про досудові розслідування ГПУ, до того ж недостовірну", - додали у відомстві.

Як відомо, Сарган 19 травня повідомила, що співробітника НАБУ та його спільника затримали за отримання хабара у розмірі 150 тисяч доларів.

У НАБУ заявили, що цей працівник не є співробітником НАБУ з лютого 2017 року.

Українська правда

Теми: НАБУ Генпрокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Підозрюваного у хабарництві екс-працівника НАБУ відправили у СІЗО 22 травня 2017, 16:10
У НАЗК заявили, що НАБУ отримало доступ до реєстру е-декларацій 22 травня 2017, 13:03
У ГПУ зізнались, що затриманий хабарник проходить у справі як екс-працівник НАБУ 22 травня 2017, 11:28
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Шувалов пов'язав заборону в'їзду із "міжвидовою боротьбою політиків"
Шувалову заборонили в'їзд в Україну на 5 років
Кремль хоче переконати, що візи України з РФ - це "відморожені вуха"
Україна пропускатиме вантажі до Придністров’я тільки з дозволу Молдови
Усі новини
Музика тижня

Плейлист від музичного критика Ігора Панасова

Шана різноманіттю

Як це – прийняти іслам та носити хіджаб