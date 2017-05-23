В Україні з’явилась партія Саакашвілі без Саакашвілі

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Вівторок, 23 травня 2017, 00:46

В Україні зареєстрована партія "Блок Міхеіла Саакашвілі", яка не має стосунку ані до колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, ані до членів його команди.

Про це написав колишній заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе у facebook.

"Щойно з подивом дізнався, що зовсім недавно була зареєстрована партія Блок Михайла Саакашвілі (ЄДРПОУ - 40272226), яка, хочу заздалегідь попередити всіх, не має ніякого відношення ні до Михайла, ні до кого-небудь з нашої команди!!!", - заявив Сакварелідзе.

Як уточнив Сакварелідзе, в ЄДРПОУ за кодом 40272226 була зареєстрована на ім’я Євгена Гофмана "Грузинська партія України".

При цьому він зазначив, що політична сила, яку очолює Міхеіл Саакшвілі "Рух нових сил" досі в міністерстві юстиції не зареєстрована, хоч, як підкреслює Сакварелідзе, відведений для цього законодавством термін в 15 днів вже минув.

Теми: Саакашвілі партії
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