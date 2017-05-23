У Манчестері в концертному залі стався вибух, є жертви - ЗМІ

Поліція Манчестера підтверджує, що під час концерту Аріани Гранде в залі Manchester Arena відбувся інцидент, в результаті якого загинули люди.

Про це повідомляє The Guardian

Поліція не називає кількість загиблих і поранених і не підтверджує повідомлення очевидців про вибух, але закликає місцевих жителів триматися подалі від концертного залу Manchester Arena.

При цьому, очевидці повідомили виданню, що зал здригнувся від гучного вибуху, який було чутно зовні, і всі відвідувачі почали кричати, намагаючись вибратися назовні.

Одна з відвідувачів концерту розказала, що після того, як вона вийшла з залу, то побачила, що поліція оточила район, а також залізничну станцію Manchester Victoria.

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY😭 pic.twitter.com/pJbUBoELtE — ♡♡ (@hannawwh) 22 травня 2017 р.

"Люди, кричучи і плачучи, повідомляють, що там була бомба, а ще що там стріляють", - повідомила вона.

Video shows chaotic scene outside Manchester Arena amid reports of explosion, deaths after Ariana Grande concert. https://t.co/zEacQKaVwV pic.twitter.com/XoTQ1ufEeC — ABC News (@ABC) 22 травня 2017 р.

Мешканці будинку, який знаходиться навпроти залу Manchester Arena також підтвердили, що чули гучний вибух.

Manchester Arena, найбільший критий стадіон в Європі, був відкритий в 1995 році і вміщує 21 тисячу осіб.