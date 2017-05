У Манчестері в концертному залі стався вибух, є жертви - ЗМІ

Поліція Манчестера підтверджує, що під час концерту Аріани Гранде в залі Manchester Arena відбувся інцидент, в результаті якого загинули люди.

Про це повідомляє The Guardian

Поліція не називає кількість загиблих і поранених і не підтверджує повідомлення очевидців про вибух, але закликає місцевих жителів триматися подалі від концертного залу Manchester Arena.

При цьому, очевидці повідомили виданню, що зал здригнувся від гучного вибуху, який було чутно зовні, і всі відвідувачі почали кричати, намагаючись вибратися назовні.

Одна з відвідувачів концерту розказала, що після того, як вона вийшла з залу, то побачила, що поліція оточила район, а також залізничну станцію Manchester Victoria.

