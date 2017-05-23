Трамп просив розвідку заперечувати існування змови з росіянами

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Вівторок, 23 травня 2017, 04:06

Президент США Дональд Трамп закликав розвідку публічно заперечувати будь-які докази змови між передвиборчою кампанією Трампа і росіянами.

Про це з посиланням на Washington Post пише Reuters.

Трамп закликав двох старших посадових осіб розвідки публічно заперечувати будь-які докази змови між його поплічниками і росіянами.

Директор національної розвідки Ден Коутс і директор Агентства національної безпеки Майкл Роджерс відмовився виконувати прохання Трампа, тому що вони вважають його недоречним, повідомили виданню два дійсних і два колишніх чиновника.

Раніше повідомлялося, що в лютому Трамп під час зустрічі з Джеймсом Комі, який на той момент був директором ФБР, нібито попросив припинити розслідування щодо відносин екс-радника з нацбезпеки Майкла Флінна з Росією.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого через скандал про контакти з Росією.

Як повідомлялося, міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником з розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.

Розслідування під керівництвом Мюллера у першу чергу має намір зосередитись на екс-радникові Трампа з нацбезпеки Майклі Флінні і колишньому керівникові його виборчого штабу Полі Манафорті.

У свою чергу Флінн вирішив посилатися на п'яту поправку до Конституції США, щоб не давати свідчення, які можуть бути використані проти нього. Раніше він відмовився виконувати офіційний припис Комітету з питань розвідки Сенату США, який зобов’язує його передати всі документи та записи про зв'язки з РФ.

Теми: Трамп США Росія
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