Тереза Мей прокоментувала теракт в Манчестері
Прем'єр Великобританії Тереза Мей прокоментувала вибух, що пролунав на стадіоні Manchester Arena під час концерту американської поп-співачки Аріани Гранде.
Про це пише Reuters.
"Ми працюємо над відтворенням повної картини того, що трактується поліцією як жахливий теракт", - заявила Мей.
"Всі наші думки з жертвами і сім'ями тих, хто постраждав", - додала вона.
Як повідомляє BBC, 23 травня Мей проведе засідання надзвичайного комітету у зв'язку з вибухом на стадіоні.
Як повідомлялося, вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.
Поліція Манчестера повідомила про 19 загиблих і близько 50 постраждалих в результаті інциденту.
Раніше агентство Reuters, посилаючись на двох американських чиновників, повідомило, що вибух здійснив терорист-смертник.
Manchester Arena, найбільший критий стадіон в Європі, він вміщує 21 тисячу осіб.
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