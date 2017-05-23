Freedom House закликав Раду ретельно обирати Омбудсмена

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Вівторок, 23 травня 2017, 07:05

Міжнародна правозахисна організація Freedom House закликає народних депутатів провести консультації з громадянським суспільством перш ніж обирати Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Про це йдеться у заяві організації.

"Ми закликаємо Раду розглянути широке коло кандидатів і тісно консультуватися з громадянським суспільством, в разі необхідності відклавши офіційне голосування в парламенті" - заявив директор програм Євразії Марк Берендт.

"Інститут Уповноваженого з прав людини в значній мірі сприяє поліпшенню прав людини в Україні і заслуговує на ретельний, відкритий процес відбору. Щоб бути ефективною, інституція має бути політично незалежною, мати офіційний мандат від Ради, а також підтримку і участь громадянського суспільства" - наголошують правозахисники.

Freedom House зазначає, що платформа Human Rights Agenda, коаліція українських правозахисних організацій, закликали до відкритого процесу відбору, а також запропонували чотири кандидати на цей пост. Проте, 24 травня комітет з прав людини ВР планує розглянути три кандидатури, обрані без консультацій з громадянським суспільством, потенційно ставлячи під загрозу незалежність омбудсмена.

Україна має рейтинг частково вільної у рейтингу Свободи у світі 2017 р., частково вільної в рейтинзі  Свободи Преси 2017 р., частково вільної у рейтингу Свободи інтернету 2016 р., а також набирає 4,6 балів із 7 в рейтинзі демократії, де 7 найгірший показник серед країн перехідного періоду 2017 р.

Теми: права людини Верховна Рада
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