Флінн збрехав про походження грошей за виступи в Росії

Колишній радник президента Трампа з питань національної безпеки збрехав минулого року під час виборчої кампанії, що отримував гроші за виступ у Москві не від російського урядового телеканалу RT, а від американського агентства.

Про це йдеться в матеріалі телеканалу CNN, який отримав у своє розпорядження лист старшого члена Комітету Палати представників з питань нагляду конгресменом Елайджі Каммінгса главі цього ж комітету, пише Укрінформ.

"Раніше Флінн визнав те, що його наймали для виступу, розповівши багатьом медіа в липні й серпні (минулого року – ред.), що отримував гонорари за промови. Але він відмовлявся називати суму, заявлявши, що виплати йому робило американське бюро доповідачів (компанія, яка організовує виступи лекторів у США та закордоном – ред.), а не російський мовник", - йдеться в публікації.

У цьому зв'язку наводиться навіть заява Флінна, яку він зробив для Yahoo News в липні: "Я не брав жодних грошей у росіян".

Документи ж, отримані Комітетом Палати представників з питань нагляду, засвідчили, що саме телеканал Russia Today, а не американська фірма виплатив компенсацію безпосередньо Флінну в якості частини пакета платежів для американського бюро доповідачів Leading Authorities Inc. Повний пакет також включав оплату послуг самого бюро і візові збори.

У листуванні між Russia Today і бюро, представник RT зазначив, що виставлена спочатку ціна за присутність Флінна була "занадто високою" та попросив компанію зменшити оплату. Крім того, серед документів, Комітет Конгресу отримав копію чека Бюро доповідачів за організацію перебування Флінна в Росії.

"Комітет Палати представників з питань нагляду також отримав електронний лист, датованій 13 листопада 2015 року, від чиновника RT телебачення Росії де було вказано що, "ми покриємо виплату винагороди генералу Флінну в нашому офісі в Лондоні", - підкреслюється в публікації.

Нагадаємо, Флінн подав у відставку 13 лютого через скандал про контакти з Росією.

Як повідомлялося, міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником з розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.

Розслідування під керівництвом Мюллера у першу чергу має намір зосередитись на екс-радникові Трампа з нацбезпеки Майклі Флінні і колишньому керівникові його виборчого штабу Полі Манафорті.

У свою чергу Флінн вирішив посилатися на п'яту поправку до Конституції США, щоб не давати свідчення, які можуть бути використані проти нього. Раніше він відмовився виконувати офіційний припис Комітету з питань розвідки Сенату США, який зобов’язує його передати всі документи та записи про зв'язки з РФ.