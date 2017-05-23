Українці не постраждали від вибуху в Манчестері

За наявними даними українців немає серед постраждалих у теракті в Манчестері, який стався під час концерту 22 травня.

Про це повідомляє посольство України у Великій Британії.

"Станом на 07:20 (за місцевим часом) інформація про наявність українців, постраждалих у теракті в Манчестері, не підтверджується. Поліція продовжує розслідування теракту", – повідомляє дипломатичне відомство у Twitter.

Станом на 07.20 інформ. про наявність українців, постражд. у теракті в Манчестері, не підтверджується. Поліція продовжує розслідув. теракту — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) May 23, 2017

У свою чергу, президент України Петро Порошенко заявив: "Шокований звісткою про теракт у Манчестері. Суворо засуджую будь-які акти тероризму".

"Мої найщиріші співчуття сім'ям та близьким загиблих", – додав він.

"Україна разом з Великою Британією у ці трагічні часи", – запевнив український лідер.

Deeply shocked by news from Manchester Arena. Our condolences to the victims of the attack. Praying for swift recovery of those wounded — Петро Порошенко (@poroshenko) May 23, 2017

Як відомо, ввечері 22 травня на Manchester Arena, найбільшому критому стадіоні в Європі, стався вибух після концерту Аріани Гранде. 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення.