Українці не постраждали від вибуху в Манчестері

291 перегляд
0
Вівторок, 23 травня 2017, 09:55

За наявними даними українців немає серед постраждалих у теракті в Манчестері, який стався під час концерту 22 травня.

Про це повідомляє посольство України у Великій Британії.  

"Станом на 07:20 (за місцевим часом) інформація про наявність українців, постраждалих у теракті в Манчестері, не підтверджується. Поліція продовжує розслідування теракту", – повідомляє дипломатичне відомство у Twitter.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко заявив: "Шокований звісткою про теракт у Манчестері. Суворо засуджую будь-які акти тероризму".

"Мої найщиріші співчуття сім'ям та близьким загиблих", – додав він.

"Україна разом з Великою Британією у ці трагічні часи", – запевнив український лідер.

Як відомо, ввечері 22 травня на Manchester Arena, найбільшому критому стадіоні в Європі, стався вибух після концерту Аріани Гранде. 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення.

Теми: Велика Британія тероризм
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Число загиблих від вибуху в Манчестері зросло до 22 осіб 23 травня 2017, 09:21
Британські партії призупиняють передвиборчі заходи через вибух 23 травня 2017, 09:01
Кількість поранених від вибуху в Манчестері зросла 23 травня 2017, 08:53
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Число загиблих від вибуху в Манчестері зросло до 22 осіб
Хроніка 23 травня. Казки від Курченка та Тимошенко у політиці до скону
АТО: 59 обстрілів з мінометів та артилерії, 4 бійців ЗСУ поранено
У Вашингтоні прийняли резолюцію, яка визнає Голодомор геноцидом
Усі новини
Освіта

Must have нового закону "Про освіту"

Берегиня

Водійка у вишиванці