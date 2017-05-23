У парламенті ще немає анонсованих ГПУ подань на депутатів

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Вівторок, 23 травня 2017, 11:01

До Регламентного комітету Верховної Ради поки що не надійшли анонсовані Генеральним прокурором Юрієм Луценком подання на зняття недоторканості з народних депутатів Андрія Лозового, Геннадія Бобова та Євгена Дейдея.

Про це заявив "Укрінформу" виконуючий обов'язки голови Комітету ВР з питань регламенту та роботи парламенту Павло Пинзеник.

"Наразі анонсованих подань у комітеті немає", – сказав він. 

Як відомо, 19 травня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ підготувала подання до Верховної Ради щодо зняття недоторканності з трьох депутатів: Андрія Лозового (Радикальна партія) підозрюють у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків, Геннадія Бобова ("Відродження") – в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації, Євгена Дейдея ("Народний фронт") – у незаконному збагаченні

Національне антикорупційне бюро заявило, що розслідує лише справи Дейдея та Лозового.

Лозовой назвав це тоді "політичною розправою". Пізніше нардеп заявив, що подав позов проти генпрокурора.

 

Теми: Генпрокуратура недоторканність
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