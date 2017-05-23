Геращенко пропонує закрити доступ до інформресурсів ОРДЛО

567 переглядів
0
Вівторок, 23 травня 2017, 11:45

Рада національної безпеки і оборони має розглянути також питання введення заборони на доступ користувачів Інтернету до інформаційних ресурсів незаконних самопроголошених формувань "Л/ДНР".

Таку думку висловила віце-спікер парламенту, уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко під час конференції "Реінтеграція Донбасу в умовах гібридної війни", передають "Українські новини".

"У контексті боротьби за уми дуже важлива інформаційна політика... У мене є велике питання: чому сепаратистські сайти вільно працюють в Україні? У нас журналісти на них посилаються...", – висловилася Геращенко.

"Звичайно, є питання до РНБО, чому це питання не розглядали під час очевидно правильної дискусії про російських сайтах ... Очевидно, ми будемо направляти відповідні запити від народних депутатів до РНБО, профільному міністерству", – сказала вона.

Перший віце-спікер Ради також зазначила, що крім інформаційної політики для реінтеграції окупованих територій надзвичайно важливі питання безпеки та гуманітарної політики.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Більше про нові санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі

Президент Порошенко заявив, що санкції щодо Росії, зокрема їх останнє розширення, можуть бути переглянуті після виходу російських військ з території України.    

Теми: санкції ЗМІ інтернет
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Росії підрахували втрати від українських мит на шоколад 22 травня 2017, 16:30
Чи є життя після "Вконтакте" та "Яндекс.Карти": список аналогів заборонених сервісів 22 травня 2017, 15:13
Справа не "Вконтактє". Чи насправді російські IT-проекти кращі за українські? 22 травня 2017, 13:45
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Рада ввела квоти на ТБ: 75% ефіру – українською
Дружина опоблоківця Балицького придбала квартиру в окупованому Криму
У парламенті ще немає анонсованих ГПУ подань на депутатів
Київ запропонує конкретні кроки щодо звільнення заручників
Усі новини
Внутрішні правила Facebook

Порно, насилля, тероризм...

Слухай чесно

Де можна слухати музику легально і необмежено