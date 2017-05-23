Сюмар: Голосування мовних квот намагалися зірвати медіавласники

2656 переглядів
0
Вівторок, 23 травня 2017, 12:15

Голова комітету з питань свободи слова Вікторія Сюмар стверджує, що деякі власники медіа намагалися зірвати голосування змін до закону про введення для загальнонаціональних телеканалів 75% квот ефіру державною мовою.

Про це вона заявила в кулуарах Верховної Ради у вівторок, відповідаючи на запитання журналістів.

"Так, до мене підходили депутати, які кажуть, що отримували смски, що частина людей просто встала і пішла із зали", – зазначила вона.

"Очевидно, що були спроби це зірвати, але, як ви бачите, у власників телеканалу Інтер сьогодні немає контролю над українським парламентом", – додала депутат.

Як повідомлялося, 23 травня Верховна Рада прийняла законопроект, що встановлює обов'язкову частку україномовного контенту на телебаченні в обсязі 75% від загального обсягу.

Роман Кравець, УП

Теми: телебачення
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Рада ввела квоти на ТБ: 75% ефіру – українською 23 травня 2017, 11:51
На Херсонщину у понеділок може пробиватися сигнал росТБ 22 травня 2017, 09:51
Екс-регіонал Макеєнко став єдиним власником телеканалу "Тоніс" 4 травня 2017, 11:44
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Рада ввела квоти на ТБ: 75% ефіру – українською
Дружина опоблоківця Балицького придбала квартиру в окупованому Криму
У парламенті ще немає анонсованих ГПУ подань на депутатів
Київ запропонує конкретні кроки щодо звільнення заручників
Усі новини
Сила духу

Як дівчина з розсіяним склерозом мріє жити заради кохання

Внутрішні правила Facebook

Порно, насилля, тероризм...