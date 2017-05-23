США засудили українського хакера до 2,5 років

Киянина Вадима Єрмоловича, який визнав свою участь в найбільшій з відомих хакерській атаці і схемі шахрайства з цінними паперами, засудили до 2,5 років в’язниці (за місяців) за торгівлю інсайдерською інформацію.

Про це повідомляється на сайті Міністерства юстицій США.



Єрмолович визнав свою роль у зламі Marketwired, PR Newswire Association, Business Wire. Також він підтвердив, продавав прес-релізи, отримані зі зламаних сайтів.

Киянин повинен компенсувати $3 млн збитків. Він був одним з групи людей, яка проникла в мережі ресурсів, що поширюють прес-релізи з фінансовою інформацією - Marketwired, PR Newswire Association, Business Wire.

За п’ять років така діяльність принесла їм близько $30 млн. Група зловмисників діяла з лютого 2010 по серпень 2015 року. У цей час вони за допомогою фішингових атак і SQL-ін'єкцій отримали доступ до комп'ютерних мереж трьох компаній.

Згодом вкрадені прес-релізи з фінансовою інформацією компаній хакери передавали трейдерам ще до того, як їх оприлюднювали. Таким чином, торговці акціями дізнавалися новини раніше ринку. Така інформація є інсайдерською та забороненою в США.

Загалом, до злочинної групи входили троє хакерів і семеро трейдерів, більшість з яких українці. Серед постраждалих компаній в Мін'юсті США називають Caterpillar, Hewlett Packard, Home Depot, Verisign і інші.

За доступ до неопублікованих прес-релізів трейдери платили хакерам відсоток від заробітків. Доходи розподіляли через офшорні компанії.