Савченко просить Порошенка ветувати скасування її закону

3212 переглядів
1
Вівторок, 23 травня 2017, 13:56

Народний депутат Надія Савченко переконана, що скасування закону Савченко суперечить Конституції і просить президента ветувати це рішення Ради.

Про це йдеться в листі Савченко на адресу президента Порошенка, текст якого вона оприлюднила на своїй сторінці в facebook.

Савченко вважає, що рішення Ради від 18 травня про скасування так званого закону Савченко порушує дію ст. 22 Конституції України. Як зазначає депутатка, "при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод".

Через це Савченко просить Порошенка накласти вето на рішення парламенту скасувати її закон.

"Звертаю увагу Президента України, як гаранта Конституції України, що вiн повинен застосувати право вето щодо Проекту Закону, який було прийнято 18 травня аби не допустити порушення конституційних прав українців", - зазначила Савченко.

Вона також звернулась до Уповноваженого з прав людини з пропозицією звернутися з цього приводу в КС.

Як відомо, 18 травня Верховна Рада скасувала так званий "закон Савченко", який передбачає зарахування одного дня попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.

Українська правда

Теми: Савченко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Рада скасувала закон Савченко 18 травня 2017, 14:11
Савченко написала лист Макрону 10 травня 2017, 13:05
Савченко розповіла про свою партію 14 квітня 2017, 12:13
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 35.187.182.---Sfinx23.05.2017 14:08
А про права родственников тех, кого преступники, вышедшие по ее безмозглому закону, поубивали - она не подумала ?
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Порошенко підпише мовні квоти на телебаченні
Луценко залишив подання на одного нардепа, ще два повернув у САП
Савченко просить Порошенка ветувати скасування її закону
Чубаров: Був період, коли можна було зупинити захоплення Криму
Усі новини
Слухай чесно

Де можна слухати музику легально і необмежено

Шана різноманіттю

Як це – прийняти іслам та носити хіджаб