Савченко просить Порошенка ветувати скасування її закону

Народний депутат Надія Савченко переконана, що скасування закону Савченко суперечить Конституції і просить президента ветувати це рішення Ради.

Про це йдеться в листі Савченко на адресу президента Порошенка, текст якого вона оприлюднила на своїй сторінці в facebook.

Савченко вважає, що рішення Ради від 18 травня про скасування так званого закону Савченко порушує дію ст. 22 Конституції України. Як зазначає депутатка, "при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод".

Через це Савченко просить Порошенка накласти вето на рішення парламенту скасувати її закон.

"Звертаю увагу Президента України, як гаранта Конституції України, що вiн повинен застосувати право вето щодо Проекту Закону, який було прийнято 18 травня аби не допустити порушення конституційних прав українців", - зазначила Савченко.

Вона також звернулась до Уповноваженого з прав людини з пропозицією звернутися з цього приводу в КС.

Як відомо, 18 травня Верховна Рада скасувала так званий "закон Савченко", який передбачає зарахування одного дня попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.

Українська правда