На Хмельниччині оголосили підозру екс-заступнику начальника поліції

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Вівторок, 23 травня 2017, 13:57

Генеральна прокуратура повідомила про підозру екс-заступнику начальника Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області.

Про це інформує у вівторок прес-служба ГПУ.

Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ за оперативного супроводження департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції 22 травня повідомив про підозру колишньому заступнику начальника Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області.

Його підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом обману та шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України).

Зазначається, що розслідування встановило, що, займаючи впливову посаду, він систематично отримував від своїх підлеглих грошові кошти на загальну суму 30 тисяч грн нібито на потреби служби.

Посадовець, серед іншого, шахрайським шляхом брав у підлеглих йому працівників поліції грошові кошти на зйомку кінофільму про діяльність Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області або ремонт каплички, чого робити не планувалось.

Наразі проводиться комплекс слідчих та розшукових дій з метою встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, притягнення всіх винних осіб до відповідальності.

Сторона обвинувачення просить суд обрати підозрюваному запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За скоєне кримінальне правопорушення вже колишньому правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Українська правда

Теми: поліція хабар
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