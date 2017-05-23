Чубаров про анексію: У Кремля був план провокацій побоїща в Криму

Загроза провокацій російської влади проти кримських татар на початку анексії Криму була дуже високою.

Такою інформацією поділився один із лідерів кримських татар і народний депутат України Рефат Чубаров в інтерв'ю "Апострофу".

"Я знаю, що коли вже почалася пряма фаза окупації з боку Керчі, Феодосії, коли вже колони вдень і вночі їхали Кримом – у Сімферополі, в інших містах уночі по вулицях стало тинятися багато груп людей. Вони підходили до будівлі Меджлісу кримськотатарського народу, інших об'єктів", – розповів він.

"Це були так звані козаки. Але вже тоді було помітно, що в кожній групі цих козаків було кілька осіб, які виділялися на тлі інших. Вони були в такому ж одязі, як і інші, виглядали такими ж ряженими клоунами, але наші хлопці бачили у них автомати. Це потім ми дізналися, що було перекинуто кілька сотень резервістів – козаків зі Ставропольського, Краснодарського краю. І вони були головними серед місцевих кримських маргіналів, які теж вийшли на вулиці", – сказав Чубаров.

"І ми – і я, і мої колеги – не відкидали сценарію, коли заради того, щоб пояснити світу, що відбувається в Криму, у вигідному для Росії світлі, Кремль спробує спровокувати фізичне зіткнення між людьми. Я був майже впевнений у тому, що таким є один із основних сценаріїв", – заявив він.

Чубаров згадав, що тоді практично в усіх місцях компактного проживання кримських татар "і вдень, і вночі" для захисту була "організована, хоча й беззбройна", молодь: " У нас дійсно не була зброї. Ми б, можливо, і хотіли – але її не було. Молодь була організована, і ми охороняли наші поселення".

"А в деяких інших місцях, де ми жили не компактно, а змішано з представниками інших національностей, до такого патрулювання ми запросили і їх. І багато де люди відгукнулися. Тому що не лише кримські татари не розуміли тоді, що ж відбувається. Усі відчували лише, що відбувається щось погане, і ніхто не знав, чому все завершиться", – додав він.

"Загроза провокацій була дуже високою. По-перше, це дуже легко зробити. По-друге, у Росії у цій справі є великий досвід. Той же Кавказ. І ми тоді про це думали", – сказав Чубаров.

"Вони могли десь скоїти вбивства людей – і звинуватити в цьому кримських татар. А далі показати так, нібито розлютована юрба зі зброєю й цими козаками вривається в поселення кримських татар, убиває 50-60 людей (не важливо, насправді, скільки) – а Росія вже тоді вводить війська й "наводить лад". І наполягає на цьому перед світом – ми тут порядок наводимо, жодних інших цілей у нас тут немає", – продовжив він.

"Нас попереджали, що може бути. І вже потім, за кілька місяців після захоплення Криму, люди з Москви, які нам симпатизували, говорили нам про те, що варіант із таким провокуванням масового побоїща на півострові, спрямованого проти кримських татар, з багатьма смертями, у Кремлі тримався кілька тижнів. Поки вони самі від нього не відмовилися. З яких причин – мені важко сказати" – сказав Чубаров.

Олена Рощенко УП