Призовників з окупованого Криму відправляють служити за межі півострова

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Вівторок, 23 травня 2017, 14:41

У незаконно анексованому Криму групу призовників "Весна-2017" відправляють служити за межі півострова.

Про це пишуть Крим.Реалії, посилаючись на повідомлення прес-служби Чорноморського флоту Росії.

"У четвер, 25 травня, відбудеться перша відправка призовників призову "Весна-2017" зі Севастопольського військового комісаріату для проходження служби за межами Республіки Крим і Севастополя", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 1 квітня в Росії почалася військова призовна кампанія, під час якої кримчан змусять служити у всіх регіонах РФ, а не тільки на півострові, як раніше.

За словами начальника організаційно-мобілізаційного управління штабу Південного військового округу РФ Андрія Колесова, у 2017 році до російської армії з анексованого Криму піде майже 5 тисяч призовників.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест з приводу призову кримчан до російської армії.

Теми: Крим
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