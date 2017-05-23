Призовників з окупованого Криму відправляють служити за межі півострова
У незаконно анексованому Криму групу призовників "Весна-2017" відправляють служити за межі півострова.
Про це пишуть Крим.Реалії, посилаючись на повідомлення прес-служби Чорноморського флоту Росії.
"У четвер, 25 травня, відбудеться перша відправка призовників призову "Весна-2017" зі Севастопольського військового комісаріату для проходження служби за межами Республіки Крим і Севастополя", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, 1 квітня в Росії почалася військова призовна кампанія, під час якої кримчан змусять служити у всіх регіонах РФ, а не тільки на півострові, як раніше.
За словами начальника організаційно-мобілізаційного управління штабу Південного військового округу РФ Андрія Колесова, у 2017 році до російської армії з анексованого Криму піде майже 5 тисяч призовників.
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест з приводу призову кримчан до російської армії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.