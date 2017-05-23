СБУ: Росія активізувала фейкові "громади" в Україні з 2012 року

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Вівторок, 23 травня 2017, 14:45

Російські спецслужби намагаються активізувати сепаратистські настрої в різних регіонах України й дестабілізувати ситуацію за допомогою фейкових територіальних громад.

Таку інформацію повідомив представник Служби безпеки України Ігор Гуськов, брифінг якого транслював Український кризовий центр.

"Вони (псевдогромади – ред.) штучно створені спецслужбами РФ", – заявив він, повідомляє Ліга.net.

За словами Гуськова, перші факти використання в Україні спецслужбами сусідньої держави таких "громад" відзначалися ще в 2007 році, а активізація осередків сепаратистів почалася в 2012 році.

Зараз у СБУ виділяють три основні напрямки: "Ми їх чітко бачимо, вони не перетинаються й не перешкоджають один одному".

"Перший – територіальні громади публічного права. Вони виступають під маскою організацій. Другий – псевдотериторіальні громади, які категорично проти, щоб їх реєстрували. І третій – це "козацькі" організації: про них мало говорять, але на сьогодні їх зареєстровано понад двохсот", – уточнив Гуськов.

Раніше голова СБУ Василь Грицак заявив, що розв'язана Росією гібридна війна охоплює всі регіони України й симулює сепаратистські рухи.

15 травня 2017 року СБУ затримала на півдні країни Миколу Дульського – вербувальника "сплячої армії", який виконував вказівки з Росії, лідера групи радикалів "Наждак".

Теми: Росія провокації СБУ
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