Повертати борг за коштовну квартиру Береза доручив дружині

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Вівторок, 23 травня 2017, 15:38

Депутат Верховної Ради Борислав Береза каже, що кредит, взятий на квартиру вартістю 5 мільйонів гривень, поверне його дружина-бізнесвумен Наталя.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Коли я працював у бізнесі, я мав деякі накопичення, але зараз у мене дружина, вона перейняла бізнес, і саме вона працює. Тому статки сім'ї дозволяють взяти кредит і погашати його", - сказав він.

Береза розповів, що коли прийшов в парламент, в нього вже було декілька квартир, земля, будинок за містом та декілька автівок преміум-класу.

"Я заробляв гроші самотужки. Моя історія в бізнесі має довжину десь у 20 років", - пояснив позафракційний нардеп.

Борислав і Наталя Берези
Борислав і Наталя Берези
фото: сторінка Facebook нардепа

Як повідомлялося, згідно із декларацією Берези, у 2016 році він придбав квартиру в Києві площею 300 квадратних метрів. Її вартість склала 5 мільйонів гривень. Покупку народний обранець оформив на дружину. У декларації значиться, що для придбання коштовної нерухомості родина Берези взяла кредит у банку "Південний".

Українська правда

Теми: Верховна Рада квартири декларації
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IP: 35.187.34.---Dm Gr23.05.2017 16:11
А що цей пан робив біля Рівєри??? Брехло!!!
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