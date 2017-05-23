Могильов заявив, що Крим можна було відстояти

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Вівторок, 23 травня 2017, 16:43

Екс-міністр внутрішніх справ і екс-глава Ради міністрів Криму Анатолій Могильов заявив, що РНБО в 2014 році відмовилася від будь-яких дій з утримання Криму.

Про це він сказав в ефірі програми "Гордон" на телеканалі "112 Україна".

"Коли після засідання РНБО відмовилися від будь-яких дій з протидії захопленню Криму, зрозуміло стало, що Україна за нього боротися не хоче і не буде", - сказав Могильов.

На питання, чи можна було відстояти Крим, Могильов відповів ствердно.

"Крим відстояти можна було цілком. Потрібно було приймати відповідне рішення. У Києві до влади прийшли нові люди, але, крім того, що ця влада буде для тебе, треба бути відповідальним за прийняті тобою рішення", - зазначив Могильов.

"Потрібно було чинити збройний опір (хоча б намагатися), потрібно було приїжджати до Криму і розмовляти з депутатським корпусом: про преференції для депутатів, про гарантії безпеки для тих людей, які живуть в Криму. Цього просто ніхто не зробив", - заявив він .

Відзначимо, що Могильов в листопаді 2011 року був призначений на той час президентом Януковичем главою Радміну Криму. Під час Революції Гідності у Києві він зняв відеоролик, який транслювали в громадських місцях Криму, з залякуванням мешканців півострова подіями на Майдані. Він також виступав на підтримку кримських депутатів-сепаратистів.

додається ...

Українська правда

Теми: Крим
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