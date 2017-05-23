В СБУ наполягають, що не стежать за політиками

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Вівторок, 23 травня 2017, 16:46

В СБУ наполягають, що не стежать за політиками і представниками громадсько-політичних об’єднань.

Про це заявила речниця СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook, коментуючи заяву нардепа від "Самопомочі" Єгора Соболєва.

"Служба безпеки України не слідкує за політиками та представниками громадсько-політичних об’єднань, не перешкоджає їм, а також не втручається у їх діяльність", - написала вона.

"Ми не спостерігаємо за зустрічами політиків із виборцями і тим більше не дозволяємо собі, як Ви заявили, чинити тиск на студентів та викладачів", - додала вона.

Гітлянська повідомила, що СБУ перевірить інформацію, викладену Соболєвим і надішле йому результат.

Раніше, у своєму пості у Facebook Соболєв заявив, що СБУ у багатьох містах проводить стеження за його діяльністю.  

Українська правда

Теми: СБУ Верховна Рада прослуховування
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