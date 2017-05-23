Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий написав заяву про відставку та подав її до Верховної Ради.

Про це Міністр повідомив на власній офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Вибір міністра про відставку є абсолютно природнім процесом для будь-якої європейської країни та традиційною світовою практикою", - написав він.

"Йду з посади з вдячністю за висловлену мені довіру всім аграріям, народним депутатам з коаліції та фракції БПП, членам аграрного комітету, президенту Петру Порошенку, прем’єру Володимиру Гройсману, групі "Удар" та особисто Віталію Кличку", - додав він.

Він попросив депутатів у парламенті проголосувати за його відставку.

Як відомо, Кутовий потрапив у Кабмін після депутатства у БПП.

Більше про Кутового читайте у матеріалі: Один день з Тарасом Кутовим. Як працює аграрний міністр

Українська правда