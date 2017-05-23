Кутовий написав заяву про відставку
Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий написав заяву про відставку та подав її до Верховної Ради.
Про це Міністр повідомив на власній офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook.
"Вибір міністра про відставку є абсолютно природнім процесом для будь-якої європейської країни та традиційною світовою практикою", - написав він.
"Йду з посади з вдячністю за висловлену мені довіру всім аграріям, народним депутатам з коаліції та фракції БПП, членам аграрного комітету, президенту Петру Порошенку, прем’єру Володимиру Гройсману, групі "Удар" та особисто Віталію Кличку", - додав він.
Він попросив депутатів у парламенті проголосувати за його відставку.
Як відомо, Кутовий потрапив у Кабмін після депутатства у БПП.
Більше про Кутового читайте у матеріалі: Один день з Тарасом Кутовим. Як працює аграрний міністр
Українська правда
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