Петренко звинуватив Інтерпол у політичній ангажованості

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Вівторок, 23 травня 2017, 21:57

Міністр юстиції Павло Петренко звинуватив Інтерпол у політичній ангажованості.

Про це він сказав в інтерв'ю "5 каналу".

"Насправді є елемент політики в діяльності Інтерполу, на жаль", - зазначив Петренко, коментуючи зняття з міжнародного розшуку ряду чиновників часів колишнього президента Віктора Януковича.

За словами Петренка, деякі країни-члени Інтерполу, зокрема Росія, протягом кількох років порушують міжнародне законодавство й не видають злочинців за запитами інших держав.

При цьому зазначені країни зберігають свій мандат і впливають на рішення Інтерполу в цілому.

Петренко негативно оцінив подібний вплив на діяльність організації.

Як відомо, Інтерпол зняв з міжнародного розшуку Віктора Януковича, обвинувачуваного в державній зраді, його сина Олександра Януковича, а також колишнього секретаря Ради національної безпеки та оборони, екс-голову Адміністрації президента Андрія Клюєва.

Крім того, Інтерпол відмовився оголосити в розшук депутата Верховної Ради Олександра Онищенка ("Воля народу").

У свою чергу Генеральна прокуратура має намір домогтися від Інтерполу оголошення в міжнародний розшук Януковича, Клюєва й Онищенка.

Українські новини

Теми: Петренко Інтерпол Янукович
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